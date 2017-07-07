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ХК "Авангард" подписал контракт с получившим российское гражданство Стасем

Спорт
7 июля, 14:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Соглашение с 28-летним форвардом рассчитано на три года

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" подписал контракт с получившим российское гражданство белорусским форвардом Андреем Стасем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 28-летним форвардом рассчитано на три года.

"Стась не является для "Авангарда" шестым легионером, - сообщил генеральный менеджер клуба Виктор Шалаев. - У нас есть подтверждение из Федерации хоккея России: Стась официально получил российское гражданство, в том числе и спортивное. Теперь в линии атаки нашей команды серьезнейшая конкуренция, а это всегда идет только на пользу качеству работы. Андрей опытный мастер, его игровые качества и характер обязательно помогут "Авангарду", он уже приступил к тренировкам, а в начале следующей недели выйдет на лед вместе с командой".

В прошлом сезоне Стась выступал в КХЛ за "Нефтехимик" и минское "Динамо". Суммарно в сезоне-2016/17 он провел 52 матча, в которых набрал 15 очков (7 шайб + 8 передач).

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