Источник: "Локомотив" согласовал условия двухлетнего контракта с футболистом Коряном

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Локомотив" согласовал условия контракта с нападающим Аршаком Коряном. Об этом ТАСС сообщил источник в клубе.

"Локомотив" согласовал все условия по контракту Аршака Коряна. Контракт будет рассчитан на два года. Подписание состоится в ближайшие дни", - сказал источник.

Корян является воспитанником "Локомотива" и выступал за железнодорожников в сезоне-2013/14. В начале 2015 года футболист не стал продлевать контракт с московским клубом и перешел в голландский "Витесс". Этим летом 22-летний нападающий провел первый сбор вместе с "Локомотивом".