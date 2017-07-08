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Американский баскетболист Огастин покинул ЦСКА

Спорт
8 июля, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

В минувшем сезоне 33-летний баскетболист принял участие в 65 матчах за ЦСКА, в среднем он набирал по 6,4 очка и совершал больше всех подборов в команде

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Джеймс Огастин

Джеймс Огастин

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Американский центровой Джеймс Огастин покинул московский баскетбольный клуб ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Огастин перешел в ЦСКА из подмосковных "Химок" прошлым летом, подписав двухлетний контракт с возможностью расторжения по инициативе клуба после первого сезона.

"Хочу поблагодарить руководство и тренеров ЦСКА за шанс выступить за великий клуб с богатейшей историей, - сказал американец. - Я провел здесь всего год, но этот год был полон событий и потрясающих эмоций. Для меня было наслаждением играть и побеждать рядом с моими товарищами по команде и для болельщиков".

В минувшем сезоне 33-летний баскетболист принял участие в 65 матчах за ЦСКА, в среднем он набирал по 6,4 очка и совершал больше всех подборов в команде (4,5). Вместе с армейцами стал чемпионом Единой лиги ВТБ сезона-2016/17.

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