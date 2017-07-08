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Евролига: баскетболисты могут беспрепятственно уезжать на матчи сборных по ходу сезона

Спорт
8 июля, 14:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Ранее FIBA выразила возмущение календарем лиги на предстоящий сезон в связи с тем, что в нем не предусмотрены окна для игр национальных сборных

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Игроки клубов Евролиги имеют право беспрепятственно уезжать на матчи национальных сборных команд под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA) по ходу сезона. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Ранее FIBA выразила возмущение календарем лиги на предстоящий сезон в связи с тем, что в нем не предусмотрены окна для игр национальных сборных. В частности, Евролига не внесла в календарь паузу на период проведения чемпионата Европы по баскетболу, который пройдет с 31 августа по 17 сентября.

"Евролига и клубы всегда поддерживали проведение турниров сборных команд, так как это способствует развитию баскетбола, и не осуждали игроков и тренеров, решивших по ходу сезона уехать в расположение сборной, - говорится в заявлении лиги. - Право на это по-прежнему остается в силе для всех официальных лиц команд, мы осуждаем любые меры давления на игроков, тренеров, судей. Традиционно Евролига никогда не оставляла в календаре пауз для проведения матчей сборных, и то, что FIBA решила в одностороннем порядке организовывать турниры сборных во время проведения клубных соревнований, находится в зоне ответственности FIBA и противоречит нашим соглашениям. Для того, чтобы в матчах сборных приняли участие лучшие игроки, мы отправили в FIBA несколько альтернативных вариантов календаря, но это предложение осталось без ответа".

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Летом 2015 года FIBA разорвала контракт с Евролигой на проведение клубных соревнований с сезона-2015/16 и объявила о создании нового турнира - Лиги чемпионов. В настоящее время в Европе проводятся три международных клубных турнира. Самым престижным является Евролига, в котором играют сильнейшие представители стран, также Евролига проводит Кубок Европы, который является вторым по значимости соревнованием. Лига чемпионов, проводимая под эгидой FIBA, считается третьим по силе турниром.

В июне суд Люксембурга постановил, что Евролига должна выплатить €900 тыс. FIBA по делу об организации европейских клубных турниров в соответствии с оговоренной контрактом суммой, которую лига отказалась выплачивать федерации в период с 2012 по 2015 год из-за конфликта с организацией.

В сезоне-2017/18 Россию в Евролиге будут представлять московский ЦСКА и подмосковные "Химки".

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