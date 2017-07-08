Воспитанники детского дома победили команду Общественной палаты РФ в футбольном матче

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Команда "Тотем", составленная из воспитанников Красноярского детского дома №1, победила сборную Общественной палаты РФ в товарищеском футбольном матче, который прошел в субботу в Москве. Воспитанники детского дома выиграли встречу со счетом 6:4.
Перед началом встречи разминку для участников игры провела олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун. "Такие события очень важны, надеюсь, у этих ребят все получится. Очень здорово и приятно, что идет такая поддержка от государства. Ведь спорт - это дорога в жизнь", - подчеркнула гимнастка.
Команда "Тотем" уже становилась чемпионом России, Европы и бронзовым призером Кубка мира. Юные футболисты дважды выигрывали чемпионат мира среди команд воспитанников детских домов. 13 июля сборная улетает на очередной чемпионат мира, который пройдет в Польше. Участие в нем примут команды из 30 стран.
"Безусловно, сборная команда "Тотем" - это один из ярких примеров для миллионов мальчишек в нашей стране, которые мечтают о футболе. Мы должны всячески поддерживать стремление ребят к игре, создавать условия для развития и совершенствования в любимом деле, а также давать возможность проявить себя", - сказал посол чемпионата мира по футболу 2018 года Алексей Смертин, который не сумел принять участие в матче из-за травмы.
"Это талантливые, трудолюбивые ребята, которые, несмотря на непростую жизненную ситуацию, уже не раз с успехом отстаивали честь нашей страны. Как члены Общественной палаты мы не можем не поддерживать коллектив, который на своем примере демонстрирует, какие результаты могут быть достигнуты при необходимом внимании старших - педагогов, тренеров - к безграничному потенциалу наших детей", - заявила председатель комиссии ОП по поддержке семьи, детей и материнства Диана Гурцкая.
Общественная палата уже второй год занимается опекой команды "Тотем". Члены ОП устроили юным футболистам встречу с заслуженным тренером России Валерием Газзаевым. А на итоговом форуме "Сообщество" в 2016 году с ними встретился президент РФ Владимир Путин.