"Спартак-2" обыграл "Сибирь" в матче первого тура ФНЛ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак-2" со счетом 2:1 одержал победу над новосибирской "Сибирью" в матче первого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча прошла на стадионе "Спартак" в Новосибирске.

В составе гостей забитыми мячами отметились Александр Руденко (6-я минута) и португалец Идриса Самбу (35). У "Сибири" единственный мяч на счету Валерия Цховребова (39).

В следующем матче "Спартак-2" на своем поле примет "Оренбург". "Сибирь" на выезде сыграет с калининградской "Балтикой". Обе встречи второго тура пройдут 15 июля.