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Российский борец вольного стиля Валиев одержал победу на турнире в Польше

Спорт
8 июля, 22:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

В финальной схватке Мемориала Циолковского он был сильнее польского борца Збигнева Барановского

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россиянин Владислав Валиев одержал победу на международном турнире Мемориал Циолковского в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг. Состязания проходят в Польше.

В финальной схватке Валиев был сильнее польского борца Збигнева Барановского. Бронзовыми призерами стали грузин Давит Хуцишвили и казахстанец Азамат Даулетбеков.

Другой российский борец вольного стиля Анзор Хизриев, выступающий в весе до 125 кг, стал вторым, уступив в финале венгру Даниэлю Лигети. Бронза в активе казахстанца Инкара Ермукамбета и грузина Георгия Мешвелдишвили.

Также в Польше проходят соревнования по греко-римской борьбе Мемориал Пытлятинского. В весовой категории до 98 кг россиянин Александр Головин стал вторым, проиграв в финале норвежцу Феликсу Балдауфу. Бронзовыми медалистами стали белорус Сергей Стародуб и немец Петер Охлер.

Еще двое российских борцов греко-римского стиля завоевали бронзовые медали. Гаджимурад Джалилов в схватке за третье место одержал победу над датчанином Марком Мадсеном в весе до 80 кг. В весовой категории до 71 кг Абуязид Манцигов был сильнее казахстанца Нуржана Надырова.

Соревнования в Польше завершатся 9 июля.

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