Российский борец вольного стиля Валиев одержал победу на турнире в Польше

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россиянин Владислав Валиев одержал победу на международном турнире Мемориал Циолковского в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг. Состязания проходят в Польше.
В финальной схватке Валиев был сильнее польского борца Збигнева Барановского. Бронзовыми призерами стали грузин Давит Хуцишвили и казахстанец Азамат Даулетбеков.
Другой российский борец вольного стиля Анзор Хизриев, выступающий в весе до 125 кг, стал вторым, уступив в финале венгру Даниэлю Лигети. Бронза в активе казахстанца Инкара Ермукамбета и грузина Георгия Мешвелдишвили.
Также в Польше проходят соревнования по греко-римской борьбе Мемориал Пытлятинского. В весовой категории до 98 кг россиянин Александр Головин стал вторым, проиграв в финале норвежцу Феликсу Балдауфу. Бронзовыми медалистами стали белорус Сергей Стародуб и немец Петер Охлер.
Еще двое российских борцов греко-римского стиля завоевали бронзовые медали. Гаджимурад Джалилов в схватке за третье место одержал победу над датчанином Марком Мадсеном в весе до 80 кг. В весовой категории до 71 кг Абуязид Манцигов был сильнее казахстанца Нуржана Надырова.
Соревнования в Польше завершатся 9 июля.