Сборная Мартиники обыграла команду Никарагуа в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Сборная Мартиники со счетом 2:0 победила команду Никарагуа в матче группового этапа Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), который проходит в США.
Встреча группы В прошла в Нэшвилле (штат Теннеси). Мячи забили Кевин Парсемэйн (35-я минута) и Стивен Лэнгил (66).
Положение в группе В после первого тура: 1. Мартиника (3 очка), 2. США (1), 3. Панама (1), 4. Никарагуа (0).
В следующем туре сыграют Панама - Никарагуа и США - Мартиника. Обе встречи пройдут 12 июля.
Матчи группового раунда завершатся 16 июля, по две команды из каждой группы и еще две лучшие из числа занявших третьи места выйдут в 1/4 финала. Четвертьфиналы запланированы на 19 и 20 июля, полуфиналы - 22 и 23 июля. Финал состоится 26 июля. Победитель турнира получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.