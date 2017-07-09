Сборная Мартиники обыграла команду Никарагуа в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Сборная Мартиники со счетом 2:0 победила команду Никарагуа в матче группового этапа Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), который проходит в США.

Встреча группы В прошла в Нэшвилле (штат Теннеси). Мячи забили Кевин Парсемэйн (35-я минута) и Стивен Лэнгил (66).

Положение в группе В после первого тура: 1. Мартиника (3 очка), 2. США (1), 3. Панама (1), 4. Никарагуа (0).

В следующем туре сыграют Панама - Никарагуа и США - Мартиника. Обе встречи пройдут 12 июля.

Матчи группового раунда завершатся 16 июля, по две команды из каждой группы и еще две лучшие из числа занявших третьи места выйдут в 1/4 финала. Четвертьфиналы запланированы на 19 и 20 июля, полуфиналы - 22 и 23 июля. Финал состоится 26 июля. Победитель турнира получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.