Российский боец Олейник победил американца Брауна на турнире UFC 213

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник победил американца Трэвиса Брауна на турнире UFC 213, который проходит в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
40-летний россиянин одержал победу во втором раунде удушающим приемом.
Всего в смешанных единоборствах россиянин провел 63 боя (52 победы (47 досрочно), 10 поражений, одна ничья).
The submission artist that is Alexey Oleinik just took down the No. 9 heavyweight in Travis Browne with the choke! https://t.co/vnVqJYFD2M— FOX Sports: UFC (@UFCONFOX) 9 июля 2017 г.