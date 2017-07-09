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Сборная Франции второй раз в истории выиграла Мировую лигу по волейболу

Спорт
9 июля, 7:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

В финальном поединке французы победили сборную Бразилии со счетом 3-2

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© HEDESON ALVES/EPA

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Мужская сборная Франции по волейболу стала победителем Мировой лиги сезона 2017 года, финальный турнир которой проходил в бразильской Куритибе.

В финальном поединке французы победили сборную Бразилии со счетом 3-2. Для команды Франции этот титул стал вторым в истории. Бразильцы являются рекордсменами турнира, выиграв его девять раз. Южноамериканская команда выходила в финал турнира в пяти из семи последних розыгрышей, но ни разу не смогла победить.

Ранее в матче за третье место сборная Канады обыграла команду США. Сборная России не сумела выйти из группы, проиграв канадцам (0-3) и бразильцам (2-3).

Волейбольная Мировая лига среди мужских команд - главное коммерческое соревнование сезона, которое проводится с 1990 года.

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