Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Геркус: нападающий Ари сможет сыграть против "Краснодара"

Спорт
9 июля, 10:31 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Согласно предыдущему арендному соглашению, бразилец не мог выходить на матчи против "Краснодара" в составе "Локомотива"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ари в матче чемпионата России по футболу между командами "Локомотив" (Москва) и "Спартак" (Москва)

Ари в матче чемпионата России по футболу между командами "Локомотив" (Москва) и "Спартак" (Москва)

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий футбольного клуба "Локомотив" Ари согласно арендному соглашению имеет право сыграть против "Краснодара", которому принадлежат права на игрока. Об этом ТАСС сообщил президент футбольного клуба "Локомотив" Илья Геркус.

"Ари может играть против "Краснодара", - сказал Геркус.

Ари выступал за "Локомотив" на правах аренды во второй половине прошлого сезона. Согласно тому арендному соглашению, он не мог выходить на матчи против "Краснодара". В июне нападающий снова перешел в аренду в московский клуб.

В прошлом сезоне бразилец забил за "Локомотив" шесть голов, проведя девять игр в чемпионате России. В составе "Локомотива" футболист стал обладателем Кубка России сезона-2016/17.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
8
Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли "Шелковый путь"
8
Строители "Волгоград-Арены" завершили подъем самой крупной в России вантовой кровли
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кустурица считает Путина хорошим человеком и другом Сербии
2
NYT: Трамп и Путин спорили по поводу "вмешательства" РФ в выборы в США около 40 минут
3
Меркель сочла приемлемым присутствие Иванки Трамп за столом "двадцатки" вместо отца
4
Китай прекратил контакты с КНДР по военной линии
5
Россия выступает за пересмотр мандата представителя ОБСЕ по свободе СМИ
6
Трамп на авиабазе тщетно пытался вернуть солдату сорванную ветром фуражку
7
Путин: российская экономика совершенно очевидно вышла из рецессии
Темы дня
Реклама