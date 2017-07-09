Геркус: нападающий Ари сможет сыграть против "Краснодара"Спорт 9 июля, 10:31
Мейтин: все стадионы клубов РФПЛ готовы к началу нового сезонаСпорт 9 июля, 9:39
Гассиев уверен в своей победе над Влодарчиком в 1/4 финала Всемирной суперсерии боксаСпорт 9 июля, 9:31
Симонян: "Спартак" должен стремиться развить чемпионский успех в следующем сезонеСпорт 9 июля, 9:14
Трамп на авиабазе тщетно пытался вернуть солдату сорванную ветром фуражкуОбщество 9 июля, 8:04
Сборная Франции второй раз в истории выиграла Мировую лигу по волейболуСпорт 9 июля, 7:25
NYT: Трамп и Путин спорили по поводу "вмешательства" РФ в выборы в США около 40 минутМеждународная панорама 9 июля, 7:02
Российский боец Олейник победил американца Брауна на турнире UFC 213Спорт 9 июля, 6:14
Волк напал на ребенка в барнаульском зоопарке "Лесная сказка"Происшествия 9 июля, 6:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий футбольного клуба "Локомотив" Ари согласно арендному соглашению имеет право сыграть против "Краснодара", которому принадлежат права на игрока. Об этом ТАСС сообщил президент футбольного клуба "Локомотив" Илья Геркус.
"Ари может играть против "Краснодара", - сказал Геркус.
Ари выступал за "Локомотив" на правах аренды во второй половине прошлого сезона. Согласно тому арендному соглашению, он не мог выходить на матчи против "Краснодара". В июне нападающий снова перешел в аренду в московский клуб.
В прошлом сезоне бразилец забил за "Локомотив" шесть голов, проведя девять игр в чемпионате России. В составе "Локомотива" футболист стал обладателем Кубка России сезона-2016/17.