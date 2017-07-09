Геркус: нападающий Ари сможет сыграть против "Краснодара"

Ари в матче чемпионата России по футболу между командами "Локомотив" (Москва) и "Спартак" (Москва) © Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий футбольного клуба "Локомотив" Ари согласно арендному соглашению имеет право сыграть против "Краснодара", которому принадлежат права на игрока. Об этом ТАСС сообщил президент футбольного клуба "Локомотив" Илья Геркус.

"Ари может играть против "Краснодара", - сказал Геркус.

Ари выступал за "Локомотив" на правах аренды во второй половине прошлого сезона. Согласно тому арендному соглашению, он не мог выходить на матчи против "Краснодара". В июне нападающий снова перешел в аренду в московский клуб.

В прошлом сезоне бразилец забил за "Локомотив" шесть голов, проведя девять игр в чемпионате России. В составе "Локомотива" футболист стал обладателем Кубка России сезона-2016/17.