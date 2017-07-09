Янина и Лебедева завоевали бронзу на этапе КМ по академической гребле в Швейцарии

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россиянки Анастасия Янина и Анастасия Лебедева завоевали бронзовые медали в заезде легковесных двоек на третьем этапе Кубка мира по академической гребле, проходящем в швейцарском Люцерне. Российский экипаж показал время 7 минут 07,340 секунд.

Первенствовала команда Новой Зеландии (07.00,330), серебряные медали - у команды Польши (07.00,970).

Ранее в воскресенье серебро завоевала распашная четверка без рулевого в составе Елены Орябинской, Анастасии Тихановой, Екатерины Потаповой и Алевтины. В субботу Никита Болозин и Алексей Кияшко заняли второе место в соревнованиях легковесных безрульных двоек. А Александр Чаукин, Максим Телицын, Александр Богдашин и Алексей Викулин завоевали серебро в заезде легковесных четверок без рулевого.

Таким образом, сборная России завоевала четыре медали на этапе Кубка мира по академической гребле в Люцерне. Соревнования завершаться позднее в воскресенье, но в остальных дисциплинах россияне не представлены.