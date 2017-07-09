Гонщик "Формулы-1" Боттас выиграл Гран-при Австрии, Квят - 16-й

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Финский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Валттери Боттас стал победителем гонки Гран-при Австрии.

Второе место занял немец Себастьян Феттель ("Феррари"), третьим стал австралиец Даниэль Риккьярдо ("Ред Булл").

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял 16-е место. На старте гонки он спровоцировал столкновение нескольких болидов и был в итоге наказан проездом по пит-лэйн. Партнер россиянина по команде испанец Карлос Сайнс- младший сошел с дистанции из-за технических проблем.

В общем зачете лидерство сохранил Феттель, теперь на его счету 171 очко, вторым идет пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (141), третьим - Боттас (136).

Следующий этап пройдет в Великобритании с 14 по 16 июля.