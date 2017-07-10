Шестаков: проблемы банка "Югра" не повлияют на развитие самбо и деятельность FIAS

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МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Проблемная ситуация, в которую попал партнер Международной федерации самбо (FIAS) банк "Югра", не повлияет на развитие вида спорта и деятельность организации. Об этом ТАСС сообщил президент FIAS Василий Шестаков.
Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" сроком на три месяца. Одновременно регулятор на шесть месяцев возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком. Банк России пошел на такие меры в связи с неустойчивым финансовым положением банка "Югра". Банк "Югра" является партнером FIAS - неправительственной общественной некоммерческой организации, объединяющей национальные федерации самбо.
"Ситуация с банком "Югра" никак не повлияет на развитие самбо и деятельность FIAS. Это не сможет поставить под угрозу все запланированные на будущее турниры и мероприятия", - заявил Шестаков.
На сегодняшний день FIAS - единственная в мире признанная международная организация, которая отвечает за развитие самбо. При поддержке банка "Югра" неоднократно проводились различные турниры по самбо, в том числе чемпионат мира в 2016 году и Кубок мира "Мемориал А. А. Харлампиева" в 2017 году.