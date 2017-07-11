Муравьев: матч шестого тура РФПЛ между "Анжи" и "Динамо" пройдет в Москве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" и махачкалинский "Анжи" поменялись домашними матчами в чемпионате России. Об этом на встрече с болельщиками клуба сообщил генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев.

"К нам обратилось руководство "Анжи" о переносе матча. 12 августа мы будем играть с ними в Москве, а не в Махачкале", - сказал Муравьев.

Ответная игра команд запланирована на 10 декабря.

"Динамо" по итогам сезона-2015/16 впервые в истории покинуло премьер-лигу. В прошлом сезоне бело-голубые заняли первое место в первенстве Футбольной национальной лиги.