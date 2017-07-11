Гендиректор WADA Ниггли выступит на совещании министров спорта в Казани

Герои войны: потери Вооруженных сил РФ в ходе сирийской операцииАрмия и ОПК 11 июля, 23:09
Российский военный советник погиб в Сирии в результате минометного обстрелаПолитика 11 июля, 22:50
Джоан Роулинг не планирует лично посещать детские дома в РоссииКультура 11 июля, 22:43
Politico: Трамп заявил, что восхищен открытостью своего сынаМеждународная панорама 11 июля, 22:22
Колобков: гендиректор WADA Ниггли позитивно оценил работу России в антидопинговой сфереСпорт 11 июля, 22:20
Гендиректор WADA Ниггли выступит на совещании министров спорта в КазаниСпорт 11 июля, 22:14
В Италии отреставрировали уникальную скрипку из российской коллекцииКультура 11 июля, 21:50
Эксперты: кибербезопасность РФ зависит от консолидации информационного сообществаПолитика 11 июля, 21:48
Россиянка Муллина победила в соревнованиях по прыжкам с шестом на турнире в ЛюцернеСпорт 11 июля, 21:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли выступит на международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт, которая пройдет 13-15 июля в Казани. Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.
Во вторник Ниггли посетил офис Российского антидопингового агентства (РУСАДА), чтобы лично ознакомиться с работой организации и оценить прогресс в ее работе.
"В рамках визита Ниггли в Россию состоялось несколько встреч, - сказал Колобков. - Он также выступит в Казани на совещании министров спорта".
Конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт, пройдет под эгидой ЮНЕСКО.