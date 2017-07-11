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Гендиректор WADA Ниггли выступит на совещании министров спорта в Казани

Спорт
11 июля, 22:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт, пройдет 13-15 июля

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Оливье Ниггли

Оливье Ниггли

© EPA/LAURENT GILLIERON

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли выступит на международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт, которая пройдет 13-15 июля в Казани. Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

Во вторник Ниггли посетил офис Российского антидопингового агентства (РУСАДА), чтобы лично ознакомиться с работой организации и оценить прогресс в ее работе.

"В рамках визита Ниггли в Россию состоялось несколько встреч, - сказал Колобков. - Он также выступит в Казани на совещании министров спорта".

Конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт, пройдет под эгидой ЮНЕСКО.

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