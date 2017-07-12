Пумпянский: стадион ЧМ-2018 в Екатеринбурге может быть сдан уже в октябре-ноябре

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Реконструкция стадиона в Екатеринбурге, на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, идет с опережением графика, арена может быть готова уже в октябре-ноябре. Об этом в интервью ТАСС в рамках форума "Иннопром" сообщил председатель совета директоров "Трубной металлургической компании" и группы "Синара", член бюро правления РСПП, президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский.

"Центральный стадион мы сейчас называем "Екатеринбург- Арена", и я надеюсь такое название останется и в будущем, хорошее название, - сказал Пумпянский. - По контракту мы должны его сдать в декабре этого года, у нас двухлетний контракт. Мы начали строить в сентябре 2015 года стадион на 35 тысяч зрительских мест. Мы идем с определенным опережением графика строительства, где-то на месяц-полтора, и я очень надеюсь, что в октябре-ноябре мы сможем этот стадион сдать".

Стадион в Екатеринбурге, вместимость которого составит 35 тысяч зрителей, примет четыре матча чемпионата мира по футболу 2018 года. Генеральным подрядчиком реконструкции арены является холдинг "Синара-Девелопмент", который входит в группу "Синара".

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