Каррера: "Спартак" должен забыть прошлый сезон перед матчем за Суперкубок России

ТАРАСОВКА /Московская область/, 12 июля. /ТАСС/. Футболисты и тренеры "Спартака" должны забыть предыдущий чемпионский сезон при подготовке к матчу за Суперкубок России против "Локомотива". Об этом журналистам сказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

В среду "Спартак" провел тренировку на базе в Тарасовке. Игра за Суперкубок России пройдет в пятницу в Москве. Встреча начнется в 21:30 мск.

"Мы видели товарищеские матчи ["Локомотива"], которые могут на что-то намекнуть, знаем, что будем делать. Мы должны как можно лучше подготовиться к игре и забыть, что было в прошлом сезоне", - сказал Каррера.

Тренер "Спартака" также прокомментировал игру бразильского нападающего "Локомотива" Ари. "Очень опасный нападающий, мы должны быть осторожны. Несмотря на свой невысокий рост, он хорошо играет на втором этаже", - отметил итальянский специалист.

В субботу состоялось торжественное вручение золотых медалей футболистам, тренерам и персоналу "Спартака" за победу в чемпионате России сезона-2016/17. "Основные эмоции были, когда получали кубок, поэтому их не было на вручении медалей. Думаю, мы нарадовались, это уже история", - сказал Каррера.

"Сейчас все хорошо себя чувствуют, и завтра вечером я определюсь с составом [на матч с "Локомотивом"], - добавил тренер.