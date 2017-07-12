Физиотерапевт сборной России по футболу вошел в штаб "Спартака"

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МОСКВА, 12 июля. Аргентинский физиотерапевт Серхио Габриэль де Сан Мартин, также работающий со сборной России, вошел в штаб футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Аргентинский специалист приступил к работе в среду.
Свою карьеру Сан Мартин начинал в аргентинском "Ньюэллс Олд Бойз" (1997-1998). Также он работал в другом аргентинском клубе "Атлетико де Росарио" (1999-2000) и в "Тиро Федераль". В июне 2013 года специалист начал работать в московском "Динамо". В августе 2016 года он был приглашен в штаб национальной сборной страны перед товарищескими встречами против команд Турции и Ганы.
Сегодня. Тарасовка. Роман Зобнин, тренер по реабилитации Диего Мантовани и новый физиотерапевт «Спартака», аргентинский специалист Серхио Габриэль де Сан Мартин, который только что приступил к работе с нашей командой.