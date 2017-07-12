"Куньлунь" поблагодарил КХЛ за учтенные пожелания клуба по календарю чемпионата

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МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Китайский "Куньлунь" благодарен руководству Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за учтенные пожелания клубу по календарю предстоящего сезона. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Владимир Кречин.
В среду КХЛ опубликовала календарь на сезон-2017/18. Регулярный чемпионат стартует 21 августа и завершится 1 марта. Плей-офф начнется 3 марта.
"В первую очередь хотелось бы поблагодарить руководство КХЛ за учтенные пожелания клуба. Мы начинаем сезон серией матчей на выезде и очень рады тому, что клубы удобно подобраны в географическом плане. Календарем довольны и игроки, и главный тренер, и руководство клуба. Если говорить о сложностях, то можно сказать, что единственная сложность для нас - это перелеты", - сказал Кречин.
Согласно окончательному календарю на предстоящий сезон, "Куньлунь" первый матч проведет 22 августа в Сочи против одноименного клуба.