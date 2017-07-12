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Тренеры "Крыльев" и "Енисея" заключили пари, чья команда будет выше по итогам сезона ФНЛ

Спорт
12 июля, 16:45 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 12, июля. /ТАСС

Андрей Тихонов и Егор Титов заключили пари не на деньги

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Егор Титов

Егор Титов

© Артем Коротаев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 12 июля. /ТАСС/. Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Андрей Тихонов и помощник наставника красноярского "Енисея" Егор Титов заключили пари, чья команда окажется выше по итогам сезона-2017/2018 в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом на пресс-конференции в среду сообщил главный тренер красноярского клуба Дмитрий Аленичев.

"Такую возможность [заключить пари] я дал своему первому помощнику Егору Титову. Они договорились заключить такое пари", - заявил Аленичев. Главный тренер "Енисея" не сообщил, на что именно было заключено пари, добавив, что "это вопрос не денежный".

Также Аленичев отметил, что его, как и Титова, связывают с Тихоновым давние дружеские отношения. "Но в ФНЛ будем соперничать, и каждый из нас будет желать обыграть друг друга. А за пределами поля мы будем оставаться друзьями", - подчеркнул главный тренер красноярцев.

Тихонов, Титов и Аленичев выступали за московский "Спартак". В сезоне-2016/2017 Тихонов был главным тренером красноярской команды, заняв с ней третье место в ФНЛ, но не сумев выйти в Российскую футбольную премьер-лигу после поражения в стыковых матчах. Летом этого года Тихонов возглавил "Крылья Советов", выбывших из премьер-лиги в ФНЛ. На должность главного тренера "Енисея" был назначен Аленичев, чьим помощником стал Титов.

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