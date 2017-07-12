Денисов: болельщики помогут сборной России хорошо выступить на ЧМ-2018

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БАКОВКА /Московская область/, 12 июля. /ТАСС/. Поддержка болельщиков сборной России по футболу поможет команде хорошо выступить на чемпионате мира 2018 года. Такое мнение журналистам высказал полузащитник московского "Локомотива" Игорь Денисов.
В среду железнодорожники провели тренировку на базе в Баковке.
"Я смотрел каждую игру сборной [на Кубке конфедераций], переживал за ребят, они молодцы. Немного не повезло, но это жизнь. Надеюсь, на чемпионате мира сборная сыграет лучше, потому что она играет в родных стенах. Уверен, что болельщики помогут", - сказал Денисов.
"Конечно, я хотел бы играть на Кубке конфедераций. Вообще мы профессионалы, поэтому какая разница, поеду я на турнир или останусь с командой. Я подготовлюсь к сезону одинаково", - добавил он.
Матчи Кубка конфедераций проходили с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Победу в турнире одержала сборная Германии, сборная России не смогла выйти из группы.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.