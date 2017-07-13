СМИ: "Тяньцзинь Цюаньцзянь" предложил "Боруссии" €85 млн за футболиста Обамеянга

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ТАСС, 13 июля. Китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь" предложил немецкой "Боруссии" из Дортмунда €85 млн за габонского футболиста Пьера-Эрика Обамеянга. Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.
Трансферное окно в Китае закрывается 14 июля. В услугах Обамеянга также заинтересован итальянский "Милан". Переход нападающего в миланский клуб осложняется высокими требованиями игрока по зарплате (€12 млн). Трансферное окно в чемпионате Италии закрывается 1 сентября.
Обамеянг выступал за "Милан" в 2008-2011 годах, присоединившись к молодежной команде в январе 2007 года. За первую команду "Милана" футболист не провел ни одного матча.
Форвард перешел в "Боруссию" в июле 2013 года из французского "Сент-Этьена". В составе немецкого клуба футболист стал двукратным победителем Суперкубка Германии (2013, 2014) и провел за команду 189 матчей и забил 120 голов во всех турнирах. Контракт Обамеянга с "Боруссией" расчитан до 20 июня 2020 года.