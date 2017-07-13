Подготовка спортивного комплекса к ЧМ по летнему биатлону завершилась в Пермском крае

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ПЕРМЬ, 13 июля. /ТАСС/. Подготовка спортивного комплекса к чемпионату мира по летнему биатлону, который пройдет в городе Чайковском (Пермский край) 22 августа, завершена. Об этом сообщает пресс-служба администрации Прикамья.
"Комиссия осмотрела территорию спортивного комплекса. Все задачи, которые поставил оргкомитет, выполнены. Мы готовы принять это масштабное зрелищное мероприятие, проведем его на хорошем уровне", - цитируют министра физической культуры, спорта и туризма Пермского края Олега Глызина в пресс-службе.
Накануне состояние спорткомплекса в Чайковском инспектировала комиссия Международного союза биатлонистов (IBU). По словам директора по соревнованиям IBU Феликса Биттерлинга, "дистанция штрафного круга соответствует международному стандарту". "На этом стадионе хорошо организованы фан-зоны вдоль трасс - близко к спортсменам", - также отметил он.
Чемпионат мира по летнему биатлону пройдет в Чайковском на лыжно-биатлонном комплексе Федерального центра подготовки по зимним видам спорта "Снежинка" с 22 по 28 августа. Заявки на участие в летнем чемпионате подали сборные семи стран: России, Греции, Гренландии, Дании, Финляндии, Латвии и Казахстана. Заявочная кампания продлится до 22 июля.
В программе соревнований - смешанная эстафета, спринты и гонки преследования. Планируется, что за сборную России выступят олимпийские чемпионы и чемпионы мира Антон Шипулин и Алексей Волков, биатлонисты резервной сборной, а также представители Пермского края Сергей Клячин и Валерия Васнецова. Голосом чемпионата станет популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Помимо основных команд в Чайковском будут соревноваться и юниорские команды.