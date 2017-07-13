Болгарские болельщики пострадали при столкновении с фанатами ФК "Хайдук" в Хорватии

СОФИЯ, 13 июля. /ТАСС/. Три болельщика болгарского футбольного клуба "Левски" (София) пострадали при столкновениях с фанатами ФК "Хайдук" (Сплит) в городе Задар в Хорватии. Об этом в четверг сообщил пресс-центр болгарского Министерства иностранных дел.

Столкновения между болельщиками двух команд прошли в хорватских Сплите и Задаре минувшей ночью, перед предстоящим в четверг матчем второго квалификационного круга Лиги Европы межу "Левски" и "Хайдуком".

"Трем болгарским гражданам, которые получили травмы при столкновениях с фанатами хорватского клуба, оказана медицинская помощь. Один из автомобилей болгарских болельщиков был подожжен. К 11:00 18 болельщиков ФК "Левски" все еще находились в полиции города Задар, чтобы предоставить письменные показания в связи с серией столкновений с фанатами ФК "Хайдук". Посольство Болгарии в Хорватии остается в постоянном контакте с местными властями и болгарскими гражданами", - говорится в сообщении МИД.