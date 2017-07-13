Оргкомитет постарается сделать билеты на ЧМ-2018 максимально доступными для граждан РФ

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Оргкомитет "Россия-2018" обеспечит существенную пропорцию билетов четвертой категории на матчи чемпионата мира 2018 года для граждан РФ. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Цены на билеты на матчи мирового первенства были обнародованы год назад. Минимальная стоимость билета на матч для гражданина РФ составит 1280 рублей. Продажа начнется после жеребьевки финальной стадии турнира, которая состоится 1 декабря.

"Цены объявлены, сейчас сложно их пересмотреть. Что касается квоты, то мы обсуждаем соотношение и пропорции билетов внутри категорий. Будем продолжать это обсуждение и постараемся сделать билеты максимально доступными для наших граждан. Совершенно точно мы обеспечим существенную пропорцию билетов четвертой категории и их доступность", - сказал Сорокин.

Сорокин подчеркнул, что билетная программа остается прерогативой ФИФА. "Мы можем только рекомендовать и представлять свое видение, - отметил он. - В то же время само величие турнира диктует определенные ценовые параметры. Они всегда оставались в схожих рамках на всех чемпионатах, ожидать радикального внезапного снижения всех цен было бы неправильно".

"В ФИФА сейчас идет определенный анализ с учетом данных, которые были получены на Кубке конфедераций. Возможно, какие-то моменты претерпят изменения и в билетной политике тоже", - сказал Сорокин в заключение.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.