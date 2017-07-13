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"Уфа" стала первой командой РФПЛ, выкупившей телеправа на свои матчи

Спорт
13 июля, 18:28 UTC+3 ТАСС

Матчи уфимского клуба будут транслироваться на телеканале БСТ

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ТАСС, 13 июля. "Уфа" стала первым клубом Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), который выкупил телевизионные права на свои матчи и передал их местному общедоступному каналу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Матчи уфимского клуба будут транслироваться на телеканале БСТ.

Первый матч нового сезона "Уфа" проведет в Санкт- Петербурге против "Тосно" 15 июля.

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