"Уфа" стала первой командой РФПЛ, выкупившей телеправа на свои матчи

ТАСС, 13 июля. "Уфа" стала первым клубом Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), который выкупил телевизионные права на свои матчи и передал их местному общедоступному каналу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Матчи уфимского клуба будут транслироваться на телеканале БСТ.

Первый матч нового сезона "Уфа" проведет в Санкт- Петербурге против "Тосно" 15 июля.