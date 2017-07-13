"Кайрат" сыграл вничью со "Скендербеу" в первом матче второго квалификационного раунда ЛЕ

ТАСС, 13 июля. Казахстанский футбольный клуб "Кайрат" на своем поле сыграл вничью со счетом 1:1 с албанским "Скендербеу" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

В составе хозяев забитым мячом отметился Жерар Гоу (9-я минута), у гостей отличился Бакари Нимага (72). Российский полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин провел на поле весь матч.

В другой встрече еще один клуб из Казахстана "Иртыш" также со счетом 1:1 сыграл вничью с сербской "Црвеной Звездой". Ответные матчи пройдут 20 июля.