"Кайрат" сыграл вничью со "Скендербеу" в первом матче второго квалификационного раунда ЛЕ

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ТАСС, 13 июля. Казахстанский футбольный клуб "Кайрат" на своем поле сыграл вничью со счетом 1:1 с албанским "Скендербеу" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
В составе хозяев забитым мячом отметился Жерар Гоу (9-я минута), у гостей отличился Бакари Нимага (72). Российский полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин провел на поле весь матч.
В другой встрече еще один клуб из Казахстана "Иртыш" также со счетом 1:1 сыграл вничью с сербской "Црвеной Звездой". Ответные матчи пройдут 20 июля.