Женская команда вошла в структуру футбольного клуба ЦСКА

ТАСС, 13 июля. Женская команда вошла в структуру московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

В настоящее время на домашнем стадионе ЦСКА проходит встреча команды с болельщиками, а также награждение ее серебряными медалями прошлого сезона чемпионата России.

Женский футбольный клуб ЦСКА был создан в 1990 году, но в 1993-м клуб был расформирован. Команда была воссоздана в 2016 году.

☇Важная новость, которую удалось сохранить в тайне до встречи с болельщиками. В структуру клуба вошла женская команда - ЖФК #ЦСКА! pic.twitter.com/HfRcQhiru6 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 13 июля 2017 г.