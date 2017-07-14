Российская команда стартует на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ стартует в пятницу в болгарском Пловдиве. В турнире примут участие порядка 450 спортсменов из 36 стран, которые разыграют 27 комплектов медалей.
Сборная России на чемпионате Европы будет представлена сильнейшими спортсменами - в отличие от Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, где сразу несколько лидеров команды были не допущены к старту из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. В докладе Ричарда Макларена упоминались фамилии Александра Дьяченко, Алексея Коровашкова, Натальи Подольской, Андрея Крайтора и Елены Анюшиной, что лишило российскую команду сразу шести экипажей. Каноисту Крайтору в итоге удалось доказать свою невиновность, и он принял участие в Играх, заняв шестое место на дистанции 200 метров.
В отсутствие лидеров сборная России завоевала на олимпийском турнире две бронзовые медали - они на счету байдарочника Романа Аношкина (1000 м) и каноиста Ильи Штокалова (1000 м). Причем Штокалов в финале стал лишь четвертым, однако финишировавший третьим Сергей Тарновский из Молдавии впоследствии был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
На чемпионате Европы в Пловдиве в составе сборной России выступят каноисты Алексей Коровашков (200 м), Илья Штокалов (500 м), Кирилл Шамшурин (1000 м), Леонид Тильш (5000 м) - в одиночках, Александр Коваленко и Штыль (200 м), Виктор Мелантьев и Штыль (500 м), Мелантьев и Юрий Чеботарь (1000 м) - в двойках, Шамшурин, Штокалов, Расул Ишмухамедов и Илья Первухин (1000 м) - в четверках. В женском каноэ заявлены Олеся Ромасенко (одиночка, 200 м), Ирина Андреева и Ромасенко (двойки, 500 м).
В мужскую команду байдарочников вошли Евгений Луканцов (200 м), Роман Аношкин (500 и 1000 м), Николай Червов (5000 м) - одиночки, Кирилл Ляпунов и Александр Дьяченко (200 м), Олег Гусев и Владислав Блинцов (500 м), Олег Синявин и Максим Спесивцев (1000 м) - двойки, Артем Кузахметов, Гусев, Виталий Ершов и Блинцов (500 м), Александр Сергеев, Спесивцев, Синявин и Руслан Мамутов (1000 м). В женской сборной выступят Елена Анюшина (200 и 500 м), Вера Собетова (1000 м), Юлия Салахова (5000 м) - одиночки, Собетова и Наталья Подольская (200 м), Анюшина и Кира Степанова (500 м) - двойки, Арина Аношкина, Анастасия Невская, Варвара Баранова, Светлана Черниговская (500 м) - четверки.
Год назад на чемпионате Европы в Москве российские гребцы завоевали пять золотых медалей. Победителями стали каноисты Крайтор (200 м), Мелантьев и Штыль (200 м), Коровашков и Первухин (500 м), четверка в составе Шамшурина, Мелантьева, Ишмухамедова и Чеботаря (1000 м), а также Олеся Ромасенко (100 м). На чемпионате мира 2015 г в итальянском Милане Коровашков и Штыль победили на дистанции 200 м, тогда как на дистанции 500 м среди каноэ-двоек не оказалось равных Павлу Петрову и Михаилу Павлову.
Самым титулованным в нынешней сборной России остается Александр Дьяченко - олимпийский чемпион 2012 года на байдарке-двойке на дистанции 200 м (с Юрием Постригаем). Дьяченко был вынужден пропустить Игры в Рио-де-Жанейро, после которых его коронная дистанция 200 м потеряла олимпийский статус. В Пловдиве 26-летний Дьяченко выступит вместе с Кириллом Ляпуновым - вице-чемпионом Европы прошлого года в составе байдарки-четверки.
Чемпионат Европы пройдет в течение трех дней. В пятницу состоятся предварительные соревнования, в субботу и воскресенье - финалы. Параллельно в Пловдиве состоится первенство Европы по параканоэ.
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет 23-27 августа в чешском Рачице.