Определены даты проведения зимней Универсиады-2021 в Люцерне

ТАСС, 14 июля. XXX зимние Всемирные студенческие игры 2021 года в швейцарском Люцерне пройдут с 21 по 31 января. Об этом сообщает портал Insidethegames.

Международная федерация студенческого спорта (FISU) выбрала Люцерн для проведения Универсиады в 2016 году, сейчас после согласования с международными спортивными федерациями были утверждены даты турнира.

Последний раз Швейцария принимала зимнюю Универсиаду в 1962 году - турнир в Вилларе.

Зимняя Универсиада-2019 пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. В программу войдут соревнования по биатлону, горнолыжному спорту, хоккею с шайбой, керлингу, лыжным гонкам, сноуборду, фигурному катанию, шорт-треку, хоккею с мячом, лыжному ориентированию и фристайлу.