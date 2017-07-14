"Слован" к концу июля ждет ответа от хоккеиста Чичу на предложение о продлении контракта

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Канадский нападающий Джонатан Чичу должен дать ответ клубу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Слован" по поводу продолжения карьеры в команде к концу июля. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор словацкого клуба Алексей Яшкин.

В составе "Слована" в минувшем сезоне Чичу провел 60 матчей, в которых набрал 40 очков (14+26) и стал вторым по результативности игроком команды. По окончании сезона хоккеист стал неограниченно свободным агентом.

"Чичу сейчас в Америке и решает вопрос по своему здоровью. От того, каким оно будет, зависит и его ответ на наше предложение, - сказал Яшкин. - Договорились, что он даст ответ к 25 июля, поскольку до чемпионата остается не так много времени".

Канадец выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Сан-Хосе" (2002-2009) и "Оттаву" (2009/10), также участвовал в Матче всех звезд лиги (2007). По итогам сезона-2005/06 стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, забросив 56 шайб. В КХЛ канадец выступал за загребский "Медвешчак" (2013-2014) и минское "Динамо" (2014-2016), принимал участие в Матче всех звезд КХЛ в 2007, 2014 и 2017 годах.

Первый матч чемпионата "Слован" проведет 23 августа в Санкт-Петербурге с действующим обладателем Кубка Гагарина СКА.