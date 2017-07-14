Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 60.18
€ 68.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Слован" к концу июля ждет ответа от хоккеиста Чичу на предложение о продлении контракта

Спорт
14 июля, 10:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

В настоящее время канадский форвард решает проблемы со здоровьем

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вратарь "Адмирала" Игорь Бобков и форвард "Слована" Джонатан Чичу

Вратарь "Адмирала" Игорь Бобков и форвард "Слована" Джонатан Чичу

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Канадский нападающий Джонатан Чичу должен дать ответ клубу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Слован" по поводу продолжения карьеры в команде к концу июля. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор словацкого клуба Алексей Яшкин.

В составе "Слована" в минувшем сезоне Чичу провел 60 матчей, в которых набрал 40 очков (14+26) и стал вторым по результативности игроком команды. По окончании сезона хоккеист стал неограниченно свободным агентом.

"Чичу сейчас в Америке и решает вопрос по своему здоровью. От того, каким оно будет, зависит и его ответ на наше предложение, - сказал Яшкин. - Договорились, что он даст ответ к 25 июля, поскольку до чемпионата остается не так много времени".

Канадец выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Сан-Хосе" (2002-2009) и "Оттаву" (2009/10), также участвовал в Матче всех звезд лиги (2007). По итогам сезона-2005/06 стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, забросив 56 шайб. В КХЛ канадец выступал за загребский "Медвешчак" (2013-2014) и минское "Динамо" (2014-2016), принимал участие в Матче всех звезд КХЛ в 2007, 2014 и 2017 годах.

Первый матч чемпионата "Слован" проведет 23 августа в Санкт-Петербурге с действующим обладателем Кубка Гагарина СКА.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
2
ФК "Локомотив" представил форму на сезон-2017/18
Александр Кержаков
10
Бросил бить: Александр Кержаков завершил карьеру футболиста
8
Компания ZASPORT представила первый комплект формы для сборной России
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова сообщила об активной работе посольства по ситуации с задержанием россиян в Турции
2
Белый дом: США могут вернуть дипсобственность РФ, если увидят "честные намерения" по Сирии
3
Предполагаемого убийцу 10-летнего мальчика в Челябинской области нашли мертвым в СИЗО
4
МиГ-35 впервые покажут на МАКС-2017
5
Кадыров считает странным приговор по делу об убийстве Немцова
6
СМИ: Siemens может выйти из СП с "Силовыми машинами" после истории с турбинами
7
Россия может сократить число сотрудников посольства США из-за ситуации с дипсобственностью
Темы дня
Реклама