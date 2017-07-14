Путин пожелал спортивной удачи сурдлимпийской сборной России

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие сурдлимпийской команде России в преддверии XXIII Сурдлимпийских летних игр. Текст телеграммы опубликован в пятницу на сайте Кремля.
"Серьезные результаты, которых российская сборная неизменно добивалась на предыдущих летних Сурдлимпиадах, убедительно свидетельствуют о ее большом потенциале и победном настрое, - говорится в приветствии. - Желаю вам успехов и спортивной удачи".
Президент подчеркнул, что состязания станут для спортсменов проверкой на прочность характеров и выносливость, умение преодолевать трудности. "Уверен, что вы выступите достойно, своими достижениями приумножите чемпионские традиции своих предшественников, впишете еще одну яркую страницу в историю сурдлимпийского движения", - заключил глава государства.
Сурдлимпийские игры - спортивные соревнования для людей с нарушением слуха, которые проводятся под эгидой Международного комитета спорта глухих. Отличительная особенность Сурдлимпийских игр в том, что во время этих соревнований не используются звуковые сигналы, такие, как выстрел стартового пистолета, свисток судьи.
XXIII летние игры пройдут в Турции в городе Самсуне с 18 по 30 июля 2017 года. В них примут участие спортсмены из 109 стран.