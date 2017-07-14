Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ответный матч ЦСКА с АЕКом в Лиге чемпионов пройдет в Москве 2 августа

Спорт
14 июля, 14:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Дату первой встречи - 25 или 26 июля - определит АЕК

Поделиться
Материал из 1 страницы
Роман Бабаев

Роман Бабаев

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между российским ЦСКА и греческим АЕКом пройдет в Москве 2 августа. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор московского футбольного клуба Роман Бабаев.

"Дату первой игры на выезде - 25 или 26 июля - предстоит определить греческой стороне, ждем ответа сегодня вечером. Ответная игра пройдет в Москве 2 августа, ориентировочно в 20:00 мск", - сказал он.

Победитель противостояния примет участие в раунде плей- офф квалификации за право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
2
ФК "Локомотив" представил форму на сезон-2017/18
Александр Кержаков
10
Бросил бить: Александр Кержаков завершил карьеру футболиста
8
Компания ZASPORT представила первый комплект формы для сборной России
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Выжившая в убийстве девяти человек под Тверью просит СК проверить действия полиции
2
Посол РФ: Россия создала миротворческий формат, доказавший эффективность в Южной Осетии
3
Блогер Соколовский внесен в перечень террористов и экстремистов
4
Захарова сообщила об активной работе посольства по ситуации с задержанием россиян в Турции
5
Спорные турбины: для чего нужно оборудование, поставленное в Крым
6
Захарова: в Москве удивлены тональностью комментариев Госдепа о главе МИД РФ
7
Белый дом: США могут вернуть дипсобственность РФ, если увидят "честные намерения" по Сирии
Темы дня
Реклама