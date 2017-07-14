Ответный матч ЦСКА с АЕКом в Лиге чемпионов пройдет в Москве 2 августа

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между российским ЦСКА и греческим АЕКом пройдет в Москве 2 августа. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор московского футбольного клуба Роман Бабаев.

"Дату первой игры на выезде - 25 или 26 июля - предстоит определить греческой стороне, ждем ответа сегодня вечером. Ответная игра пройдет в Москве 2 августа, ориентировочно в 20:00 мск", - сказал он.

Победитель противостояния примет участие в раунде плей- офф квалификации за право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.