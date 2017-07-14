РФС запретил ФК "Динамо" регистрировать новых игроков из-за задолженности перед М'Вила

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ТАСС, 14 июля. Российский футбольный союз (РФС) запретил регистрировать новых игроков московскому "Динамо" из-за задолженности клуба перед бывшим футболистом команды французом Янном М'Вила. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
27-летний футболист в настоящий момент выступает за казанский "Рубин".
Запрет на регистрацию новых игроков может может быть снят РФС в случае исполнения финансовых обязательств перед французским футболистом. "Динамо" также обязано выплатить РФС штраф.
М'Вила летом 2015 года достиг договоренности о переходе в "Динамо", однако из-за смены руководства клуба трансфер футболиста так и не оформили. Поэтому после полугода тренировок в "Динамо" М'Вила отправился в аренду в английский "Сандерленд". Француз подал жалобу в палату по разрешению споров РФС, которая частично ее удовлетворила - РФС обязал выплатить игроку сумму задолженности, предусмотренную мировым соглашением, однако размер неустойки был снижен исходя из принципа соразмерности.