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РФС запретил ФК "Динамо" регистрировать новых игроков из-за задолженности перед М'Вила

Спорт
14 июля, 16:53 UTC+3 ТАСС

Запрет на регистрацию новых игроков может может быть снят в случае исполнения финансовых обязательств перед французским футболистом

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Янн М'Вила

Янн М'Вила

© ТАСС/ Роман Кручинин

ТАСС, 14 июля. Российский футбольный союз (РФС) запретил регистрировать новых игроков московскому "Динамо" из-за задолженности клуба перед бывшим футболистом команды французом Янном М'Вила. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

27-летний футболист в настоящий момент выступает за казанский "Рубин".

Запрет на регистрацию новых игроков может может быть снят РФС в случае исполнения финансовых обязательств перед французским футболистом. "Динамо" также обязано выплатить РФС штраф.

М'Вила летом 2015 года достиг договоренности о переходе в "Динамо", однако из-за смены руководства клуба трансфер футболиста так и не оформили. Поэтому после полугода тренировок в "Динамо" М'Вила отправился в аренду в английский "Сандерленд". Француз подал жалобу в палату по разрешению споров РФС, которая частично ее удовлетворила - РФС обязал выплатить игроку сумму задолженности, предусмотренную мировым соглашением, однако размер неустойки был снижен исходя из принципа соразмерности.

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