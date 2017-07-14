Комитет профессионального футбола РФС предлагает лимит на легионеров "10+15"

КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/. Комитет профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) предлагает ввести в чемпионате России лимит на легионеров по схеме "10+15". Об этом на пресс-конференции сообщил член комитета, генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг.

Сейчас в чемпионате России действует лимит по схеме "6+5", при котором на поле в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков. Лимит "10+15" предполагает, что количество легионеров будет ограничиваться не на поле, а в заявке. Как ранее сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко вопрос изменения лимита на легионеров в чемпионате России с сезона-2018/19 будет рассмотрен в сентябре.

"Комитет профессионального футбола проанализировал очень много чемпионатов, и у нас есть пожелания РФС [чтобы была схема] "10+15", и эти 10 легионеров были бы разделены по качеству. Что касается того, какое решение будет принято, мне сложно судить", - сказал Хашиг.

Он отметил, что надеется на принятие решения по легионерам в ближайшее время. "Мы всегда выступали за полное равноправие на поле, чтобы у тренера был выбор игроков с точки зрения спортивного [уровня]", - добавил гендиректор "Краснодара".