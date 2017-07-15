Каррера: футболисты "Спартака" не в лучшей физической форме из-за начала сезона

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Физическая форма футболистов "Спартака" не на самом высоком уровне из-за старта сезона, но красно-белые одержали заслуженную победу в матче за Суперкубок России по футболу с "Локомотивом". Такое мнение на пресс-конференции после встречи высказал главный тренер "Спартака" Массимо Каррера.

Встреча, прошедшая в пятницу на стадионе "Локомотив", завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.

"Мы знали, что они будут так играть, и готовились к такому матчу. Конечно, физическая форма не на самом высоком уровне, потому что начало сезона. Но я хочу поздравить игроков, потому что они заслуженно выиграли трофей", - поделился впечатлениями Каррера.

"Мы провели хороший матч. Знали, что будет нелегко. Я недоволен многими деталями, но доволен и многими другими", - также отметил он.

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после встречи заявил, что судья Владислав Безбородов испортил встречу, не показав вторую желтую карточку нападающему красно-белых Луису Адриано. Каррера отказался комментировать работу арбитра. "Вы знаете, что я не люблю комментировать судейство, поэтому на этот вопрос отвечать не буду", - сказал он.

"Самедов приехал с повреждением из сборной"

В матче не смог принять участие полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов. "Он вернулся из сборной с небольшой проблемой, - объяснил Каррера. - На тренировках он попробовал выкладываться на все сто, но что-то ему мешало. Посмотрим, когда он сможет вернуться".

"Спартак" 18 июля стартует в чемпионате страны выездным матчем с "Динамо".

Итальянец Каррера стал седьмым иностранцем, приведшим команду к победе в Суперкубке России. До него победы в турнире в статусе главных тренеров одерживали португалец Артур Жорже (ЦСКА, 2004), голландец Дик Адвокат ("Зенит", 2008), бразилец Зико (ЦСКА, 2009), итальянец Лучано Спаллетти ("Зенит", 2011), португалец Андре Виллаш-Боаш ("Зенит", 2014) и румын Мирча Луческу ("Зенит", 2016).