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Пловец Лохте признан невиновным в даче ложных показаний по делу об "ограблении" на ОИ-2016

Спорт
15 июля, 9:53 UTC+3 ТАСС

Американец заявил, что подвергся вооруженному ограблению, но впоследствии выяснилось, что он вместе с партнерами по команде, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разгромил АЗС в Рио

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Райан Лохте после заплыва на Олимпиаде-2016

Райан Лохте после заплыва на Олимпиаде-2016

©  EPA/PATRICK B. KRAEMER

ТАСС, 15 июля. Бразильский суд снял с шестикратного олимпийского чемпиона по плаванию американца Райана Лохте обвинения в даче ложных показаний по делу об "ограблении" на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает бразильский телеканал "Глобу".

Решение о закрытии дела против 32-летнего Лохте приняла судебная коллегия по уголовным делам штата Рио-де-Жанейро. По мнению двух судей из трех, американец не нарушил закон, когда в разговоре с журналистами преувеличил подробности инцидента, произошедшего с ним на АЗС в Рио-де-Жанейро.

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В один из последних дней Игр-2016 Лохте в интервью одному из американских телеканалов рассказал, что он и еще трое пловцов национальной команды были ограблены в ночь на 14 августа в Рио-де-Жанейро. По его словам, он, а также Гуннар Бенц, Джек Конгер и Джеймс Фейген направлялись в Олимпийскую деревню после вечеринки, такси, в котором ехали атлеты, было остановлено вооруженными людьми, которые представились сотрудниками полиции и якобы потребовали у спортсменов деньги и другие личные вещи.

Однако в ходе расследования выяснилось, что спортсмены не были ограблены, а заплатили за порчу имущества на АЗС. На самом деле американские пловцы по пути в Олимпийскую деревню остановились на одной из автозаправок в западной части города, и находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбили дверь в туалете и повредили другое имущество внутри заведения. Сотрудники АЗС потребовали, чтобы спортсмены заплатили за причиненный ущерб, но те попытались скрыться, тогда один из охранников, угрожая пистолетом, заставил пловцов остаться на месте и вызвал полицию. Все кончилось тем, что власти Бразилии подали на пловца в суд, обвинив его в "ложном сообщении о совершении преступления".

После этого Национальный олимпийский комитет США и Ассоциация плавания страны приняли решение отстранить Лохте от соревнований на 10 месяцев и наложить штраф в размере $100 тысяч. Отстранение Лохте закончилось 30 июня 2017 года, ему также запрещено участвовать в чемпионате мира 2017 года, который стартовал 14 июля в Будапеште. Также после инцидента компания-производитель спортинвентаря для плавания Speedo прекратила сотрудничество с Лохте.

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Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года
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