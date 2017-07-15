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Россияне завоевали серебро и бронзу на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ

Спорт
15 июля, 12:30 UTC+3 ТАСС

Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь стали вторыми в соревнованиях каноэ-двоек на 1000 м, Ирина Андреева и Олеся Ромасенко - третьими в каноэ-двойках на 500 м

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Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь

Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь

© Артем Коротаев/ТАСС, архив

ТАСС, 15 июля. Российские пары Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь, Ирина Андреева и Олеся Ромасенко завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в болгарском Пловдиве.

Мелантьев и Чеботарь стали вторыми в соревнованиях мужских каноэ-двоек на 1000 метров. Победу одержал немецкий дуэт Петер Кречмер и Юль Эльтц, показавший время 3 минуты и 36,232 секунды. Российские гребцы уступили лидерам 1,068 секунды. Третье место заняли спортсмены из Италии Николаэ и Серджиу Крачиун (+ 2,080).

Андреева и Ромасенко завоевали бронзу в соревнованиях женских каноэ-двоек на 500 метров. Золото в активе венгерских спортсменок Такач Кинче и Вираг Балла, которые преодолели дистанцию за 2 минуты и 0,224 секунды. Белоруски Алена Ноздрева и Камила Бобр стали вторыми, проиграв лидеру 1,140 секунды. Россиянки уступили венгеркам 3,704 секунды.

Ранее российский каноист Кирилл Шамшурин завоевал бронзу в заезде одиночек на 1000 метров. Таким образом, в активе сборной России три медали на турнире - серебро и две бронзы.

Чемпионат Европы завершится 16 июля.

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