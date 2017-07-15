Захаров и Кузнецов вышли в финал ЧМ в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина

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БУДАПЕШТ, 15 июля. /ТАСС/. Россияне Илья Захаров и Евгений Кузнецов со второго места квалифицировались в финал в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Они набрали 436,86 балла.
Первое место в квалификации заняли китайцы Цао Юань и Се Сыи, на счету которых 438,84 балла. Третий результат показали американцы Майкл Хиксон и Сэм Дорман (410,10).
Финал в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина среди мужчин пройдет позднее в субботу.
Чемпионат мира завершится 30 июля.