Захаров и Кузнецов вышли в финал ЧМ в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина

БУДАПЕШТ, 15 июля. /ТАСС/. Россияне Илья Захаров и Евгений Кузнецов со второго места квалифицировались в финал в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Они набрали 436,86 балла.

Первое место в квалификации заняли китайцы Цао Юань и Се Сыи, на счету которых 438,84 балла. Третий результат показали американцы Майкл Хиксон и Сэм Дорман (410,10).

Финал в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина среди мужчин пройдет позднее в субботу.

Чемпионат мира завершится 30 июля.