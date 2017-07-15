Чемпион Единой лиги ВТБ с сезона-2017/18 будет определяться в формате "Финала четырех"

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МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Единая лига ВТБ по баскетболу со следующего сезона будет определять чемпиона турнира в формате "Финала четырех". Такое решение было принято на совете турнира, прошедшем в субботу в Москве.
В совет Единой лиги ВТБ входят руководители клубов и федерации стран-участниц турнира.
"Финал четырех" проводился в Единой лиге ВТБ до сезона-2011/12. Потом после регулярного чемпионата игрался плей-офф (серии до трех побед). Чемпионом неизменно становился ЦСКА, за исключением сезона-2010/11, когда лучшей командой стали "Химки".
В Единой лиге ВТБ участвуют 13 клубов, включая команды из России, Белоруссии, Латвии и Казахстана.