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Чемпион Единой лиги ВТБ с сезона-2017/18 будет определяться в формате "Финала четырех"

Спорт
15 июля, 13:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Такое решение было принято на совете лиги, который прошел в субботу в Москве

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© Евгений Асмолов/БК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Единая лига ВТБ по баскетболу со следующего сезона будет определять чемпиона турнира в формате "Финала четырех". Такое решение было принято на совете турнира, прошедшем в субботу в Москве.

В совет Единой лиги ВТБ входят руководители клубов и федерации стран-участниц турнира.

"Финал четырех" проводился в Единой лиге ВТБ до сезона-2011/12. Потом после регулярного чемпионата игрался плей-офф (серии до трех побед). Чемпионом неизменно становился ЦСКА, за исключением сезона-2010/11, когда лучшей командой стали "Химки".

В Единой лиге ВТБ участвуют 13 клубов, включая команды из России, Белоруссии, Латвии и Казахстана.

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