Юниорская сборная Англии стала чемпионом Европы по футболу

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ТАСС, 15 июля. Сборная Англии стала победителем чемпионата Европы по футболу среди юниоров (игроки до 19 лет), который проходил в Грузии.
В финале турнира англичане победили сборную Португалии со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Исах Сулиман (50-я минута) и Лукас Нмеча (68). На 58-й минуте Дюжон Стерлинг забил мяч в свои ворота.
Следующий юниорский чемпионат Европы по футболу пройдет в 2018 году в Финляндии.