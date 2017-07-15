Юниорская сборная Англии стала чемпионом Европы по футболу

ТАСС, 15 июля. Сборная Англии стала победителем чемпионата Европы по футболу среди юниоров (игроки до 19 лет), который проходил в Грузии.

В финале турнира англичане победили сборную Португалии со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Исах Сулиман (50-я минута) и Лукас Нмеча (68). На 58-й минуте Дюжон Стерлинг забил мяч в свои ворота.

Следующий юниорский чемпионат Европы по футболу пройдет в 2018 году в Финляндии.