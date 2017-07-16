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Российские футболистки стартуют на чемпионате Европы в Нидерландах

Спорт
16 июля, 0:22 UTC+3 ТАСС

Соперниками сборной России в группе В станут команды Германии, Швеции и Италии

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ТАСС, 16 июля. Чемпионат Европы по футболу среди женских команд стартует в воскресенье в Нидерландах. В пятый раз на турнире выступит сборная России, которой ранее не удавалось преодолеть групповую стадию.

На предстоящем чемпионате Европы сборная России выступит в группе В, где ее соперниками станут команды Германии, Швеции и Италии. Сборная Германии - главный фаворит турнира, немки выиграли шесть предыдущих чемпионатов Европы. Тогда как шведская команда трижды завоевала медали мировых первенств, а на последнем чемпионате Европы добралась до полуфинала.

Для выхода в плей-офф необходимо занимать первое или второе место в группе. На турнире выступят 16 команд, которые разбиты на четыре группы. Группу А составили сборные Нидерландов, Норвегии, Дании и Бельгии, группу С - Франции, Исландии, Австрии и Швейцарии, группу D - Англии, Шотландии, Испании и Португалии.

Российская команда начинает выступление 17 июля, когда в Роттердаме на стадионе "Хет Кастел" встретится с итальянками (начало - 19:00 мск). 21 июля россиянки в Девентере сыграют с футболистками из Швеции (19:00), а 25 июля - с немками в Утрехте (21:45).

Матчи групповой стадии продлятся до 27 июля. 29 и 30 июля состоятся четвертьфиналы, 3 августа - полуфиналы, финал запланирован на 6 августа в Энсхеде. Чемпионат Европы примут семь городов в Нидерландах. Помимо Роттердама, Девентера, Утрехта и Энсхеде, это Бреда, Тилбург и Дутинхем, арены вмещают от 10 до 30 тысяч зрителей.

Тренерский штаб Елены Фоминой объявил состав команды на чемпионат Европы. В него вошли вратари Алена Беляева ("Чертаново"), Татьяна Щербак ("Кубаночка"), Юлия Грищенко ("Россиянка"), защитники Анна Беломытцева, Дарья Макаренко, Татьяна Шейкина (все - "Рязань-ВДВ"), Эльвира Зиястинова, Анна Кожникова (обе - ЦСКА), Екатерина Морозова ("Чертаново"), Наталья Солодкая ("Кубаночка"), Виктория Шкода ("Краснодар"), полузащитники Марина Кисконен, Маргарита Черномырдина (обе - "Чертаново"), Елена Морозова ("Кубаночка"), Екатерина Пантюхина, Анастасия Поздеева (обе - "Звезда-2005"), Надежда Смирнова, Екатерина Сочнева, Анна Чоловяга (все - ЦСКА), Марина Федорова ("Рязань-ВДВ"), нападающие Насиба Гасанова ("Кубаночка"), Елена Данилова ("Рязань-ВДВ"), Надежда Карпова ("Чертаново"). Перед чемпионатом Европы российская команда провела тренировочный сбор в Бельгии.

В ожидании первой победы

Сборная России в пятый раз сыграет в финальном турнире чемпионата Европы, в 1997, 2001, 2009 и 2013 годах ей не удалось преодолеть групповую стадию. В 1993 и 1995 году чемпионат Европы проходил по олимпийской формуле, россиянки выбывали из борьбы после первого же матча в четвертьфинале. Всего в 14 матчах на чемпионатах Европы российская женская футбольная сборная не одержала ни одной победы, трижды сыграв вничью. Две ничьи были зафиксированы четыре года назад на турнире в Швеции, когда россиянки разошлись миром с соперницами из Англии (1:1) и Испании (1:1), заняв в группе третье место.

Чемпионаты Европы по футболу среди женских команд проводятся с 1991 года, с 1969-го проходили неофициальные турниры. Семь раз чемпионками Европы становились немки, лишь в 1993 году титул удалось завоевать норвежской сборной. Предыдущий чемпионат Европы прошел в 2013 году в Швеции, где сборная Германии победила в финале норвежскую команду со счетом 1:0.

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