"Зенит" сыграет в первом туре с дебютантом РФПЛ клубом "СКА-Хабаровск"

ТАСС, 16 июля. Три матча в Хабаровске, Казани и Грозном пройдут в воскресенье в первом туре чемпионата России по футболу. Обновленный "Зенит" отправился к дебютанту элиты клубу "СКА-Хабаровск", тогда как "Рубин" Курбана Бердыева встретится с "Краснодаром".

Впервые вышедший в премьер-лигу "СКА-Хабаровск" на старте чемпионата получил в соперники "Зенит", в котором летом сменились руководство и тренерский штаб, а состав усилен футболистами сборной России и других национальных команд. "Зенит" возглавил итальянский специалист Роберто Манчини, а новичками команды стали лидеры "Ростова" Кристиан Нобоа, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз, Далер Кузяев из "Терека", а также два аргентинца - Леандро Паредес из итальянской "Ромы" и Себастьян Дриусси из "Ривер Плейта". За исключением дисквалифицированного Нобоа, все новички "Зенита" отправились в Хабаровск, как и вернувшийся из аренды в "Оренбурге" голкипер Михаил Кержаков.

Могут сыграть с армейцами и форварды Александр Кокорин с Артемом Дзюбой, которых трансферные слухи отправляют в другие команды.

В Хабаровске успели подготовиться к новому сезону в премьер-лиге, хотя команда вышла в элиту лишь полтора месяца назад, достаточно неожиданно в переходных матчах обыграв "Оренбург". Пока в Хабаровске не стали делать резких ходов, сохранив как главного тренера Алексея Поддубского, принявшего команду лишь в конце прошлого сезона, так и основной состав. Из лидеров покинули клуб лишь защитник Игорь Удалый и хавбек Павел Карасев, перебравшиеся в "Анжи" к бывшему тренеру армейцев Александру Григоряну.

Пополнили "СКА-Хабаровск" бывшие спартаковцы Александр Пуцко и Константин Савичев, защитник "Томи" Евгений Баляйкин и еще один игрок обороны украинец Дмитрий Гришко, перешедший из донецкого "Олимпика".

Матч пройдет на хабаровском стадионе имени Ленина, начало - 11:00 мск. Главным арбитром назначен Роман Галимов из Улан-Удэ.

Бердыев начинает с "Краснодаром"

В 17:30 мск "Рубин" примет "Краснодар". В "Рубин" вернулся Курбан Бердыев, который проработал в Казани с 2001 по 2013 год, подняв команду из первой лиги и приведя к двум чемпионским титулам. В прошлом сезоне под руководством испанца Хави Грасии "Рубин" занял девятое место. Бердыеву сохранили прошлогодний состав, где выступало более десяти легионеров, при этом вслед за тренером из "Ростова" пришли Сослан Джанаев, Владимир Гранат, Федор Кудряшов и Сердар Азмун.

Краснодарский клуб зимой расстался с ветеранами Владимиром Быстровым, Дмитрием Торбинским и Виталием Калешиным, точечно усилившись. Главными новичками стали защитник "Локомотива" Ренат Янбаев, а также хавбеки Вандерсон из австрийского "Зальцбурга" и Михайло Ристич из "Црвены Звезды". Вернулся в "Краснодар" и норвежский защитник Стефан Страндберг.

"Рубин" и "Краснодар" сыграют на "Казань-Арене", где еще три недели назад проходили матчи Кубка конфедераций. Главный арбитр - Евгений Турбин из Москвы.

"Ахмат" стартует с Роналдиньо

В 21:30 мск первый официальный матч под новым названием "Ахмат" проведет грозненский клуб, соперником будет пермский "Амкар". Подняв "Терек" в прошлом сезоне на пятое место, покинул команду главный тренер Рашид Рахимов, вместо которого был назначен Олег Кононов, известный по работе в "Краснодаре".

"Ахмат" летом приобрел целую группу бразильцев. 19-летний полузащитник Раванелли пришел из клуба "Понте- Прета", тогда как более опытный центральный защитник Фелипе Сампайо играл в португальской "Боавиште". Из Испании вернулся полузащитник Антон Швец - 24-летний футболист ранее выступал за вторую команду "Вильярреала".

Пермяки сохранили тренера Гаджи Гаджиева, усилившись футболистами из низших лиг, а также белорусским защитником "Оренбурга" Михаилом Сиваковым.

Встреча пройдет на "Ахмат-Арене". Главный арбитр - Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Первому матчу "Ахмата" будет предшествовать праздничная программа, встречу посетит чемпион мира в составе сборной Бразилии, обладатель "Золотого мяча" Роналдиньо.

Первый тур чемпионата России стартовал в субботу, когда "Урал" и "Ростов" сыграли вничью (1:1), клуб "Тосно" проиграл "Уфе" (0:1), а "Анжи" - ЦСКА (1:3). Во вторник встретятся "Локомотив" и "Арсенал", а также "Динамо" и "Спартак".