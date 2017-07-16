"Шахтер" и "Динамо" вновь разыграют чемпионский титул в украинском футболе

ТАСС, 16 июля. Чемпионат Украины по футболу сезона-2017/18 стартует в воскресенье. Второй раз подряд в турнире примут участие 12 клубов премьер-лиги, которые сыграют в два этапа.

Главными претендентами на титул чемпиона Украины вновь станут киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер", которые побеждают в национальном первенстве с 1993 года.

27-й чемпионат Украины пройдет в два этапа. По итогам 22 туров 12 команд будут разделены на две шестерки. Сильнейшие клубы разыграют еще в одном двухкруговом турнире медали и путевки в еврокубки, слабейшая группа определит две команды, которые покинут элиту.

Вернулся в премьер-лигу спустя два сезона клуб из Мариуполя, а "Верес" из Ровно выступит в элите спустя 22 года. Впервые в высшем дивизионе украинского чемпионата не будет играть "Днепр", который из-за финансовых нарушений опустился во вторую лигу.

В мае донецкий "Шахтер" вернул себе титул сильнейшего клуба Украины, уверенно выиграв прошлый чемпионат. Неудача стоила поста главного тренера "Динамо" Сергею Реброву, которого сменил 43-летний белорусский специалист Александр Хацкевич. Хацкевич восемь лет выступал за "Динамо", став семикратным чемпионом Украины, а с 2014 по 2016 год возглавлял сборную Белоруссии.

В состав "Динамо", которому предстоит играть в квалификации Лиги чемпионов, вернулись 34-летний полузащитник Олег Гусев, покинувший команду зимой после окончания прежнего контракта, а также выступавшие в аренде форварды - конголезец Дьемерси Мбокани (английский "Халл"), Артем Кравец (испанская "Гранада") и Жуниор Мораэс (китайский "Тяньцзинь").

"Шахтер" переехал в Харьков

"Шахтер" же сохранил главного тренера - португальца Паулу Фонсеку, а также чемпионский состав. Команда, которая в новом сезоне будет базироваться в Харькове и выступать на местном стадионе "Металлист", начинает новый сезон в старом составе. Лидеры команды остались в "Шахтере" в преддверии старта в групповом раунде Лиги чемпионов. Тогда как пополнили команду грузинский защитник Давид Хочолава из одесского "Черноморца" и полузащитник Иван Петряк, который вернулся из аренды в луганской "Заре".

В субботу в Одессе "Шахтер" и "Динамо" разыграли Суперкубок Украины. В восьмой раз трофей завоевал "Шахтер", который победил со счетом 2:0 благодаря двум мячам аргентинца Факундо Феррейры. Уже 22 июля "Шахтер" и "Динамо" сыграют снова - в Харькове во втором туре чемпионата.

Бороться за медали чемпионата вновь будут базирующаяся в Запорожье "Заря", полтавская "Ворскла" и одесский "Черноморец". При этом могут успешно выступить новички премьер-лиги - ФК "Мариуполь" и ровненский "Верес", которые способны решить задачу пробиться в первую шестерку. "Мариуполь" по традиции собрал в составе воспитанников донецкого "Шахтера", а домашние матчи клуб будет проводить в родном городе на берегу Азова. "Верес" же, вернувшийся в элиту впервые с 1995 года, будет выступать во Львове.

В чемпионате Украины выступят также "Александрия" и донецкий "Олимпик" (домашние матчи будет проводить в Сумах), которым предстоит дебют в Лиге Европы, львовские "Карпаты", "Звезда" из Кропивницкого, а также "Сталь" из Каменского. "Карпаты" решились перед началом нового сезона на эксперимент, пригласив целую группу испаноязычных легионеров во главе с испанским специалистом Серхио Наварро, который ранее работал в Центре подготовки молодых футболистов "Рубина" по приглашению Курбана Бердыева.

Во второй лиге - два "Днепра" и "Металлист"

В пятницу стартовало первенство Украины в первой лиге, где выступают 18 команд, среди них - покинувшая летом премьер-лигу луцкая "Волынь". Еще один неудачник прошлого сезона "Днепр" за многочисленные долги переведен во вторую лигу, где выступит также другой городской клуб - "Днепр-1", куда перебрались почти все футболисты, игравшие в прошлом сезоне в элите. Во второй лиге также сыграют харьковский "Металлист-1925", запорожский "Металлург" и представляющая Симферополь "Таврия", которая будет базироваться в Новой Каховке Херсонской области.

"Таврия" стала первым чемпионом Украины, победив в переходном турнире 1992 года. В дальнейшем 15 раз побеждало киевское "Динамо", 10 титулов на счету "Шахтера". Только "Динамо" и "Шахтер" принимали участие во всех 27 чемпионатах страны.