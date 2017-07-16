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Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы

Спорт
16 июля, 1:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июля. /ТАСС

Среди мужчин первое место занял Игорь Максимов, в женском зачете победила Юлия Конякина

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© Михаил Почуев/ТАСС, архив

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Более шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге на 10 км, который является подготовительным этапом к Московскому марафону.

Маршрут забега прошел по Фрунзенской и Пречистенской набережным. Его участники смогли полюбоваться ночными видами на художественно подсвеченные достопримечательности: здание президиума Российской академии наук (РАН), здание Национального центра управления обороной РФ, Андреевский и Крымский мосты, здания бывшей шоколадной фабрики "Красный Октябрь" и храм Христа Спасителя.

Среди мужчин первое место занял Игорь Максимов, второе - Искандер Ядгаров, тройку призеров замкнул Дмитрий Сафронов. В зачете женщин лучшей стала Юлия Конякина, второе место у Ольги Тарантиновой, на третьей позиции Анна Хрящева. Победители и призеры получили памятные дипломы и призы от спонсоров забега.

Директор Московского марафона Дмитрий Тарасов отметил, что забег прошел без происшествий. "В забеге приняли участие свыше шести тысяч человек, мероприятие прошло без эксцессов, все добежали, все в порядке. Каких-то специальных мер безопасности мы не предпринимали, так как трасса пролегает по хорошо освещенным улицам столицы. Стоит отметить, что Конякина стала победительницей данного забега второй год подряд, а у мужчин рекорд трассы хотел поставить Ядгаров, но этого ему не удалось", - сказал собеседник.

"В целом можно сказать, что забег прошел успешно", - заключил Тарасов.

Серию ежемесячных мероприятий в апреле открыл первый забег на 5 км, в мае в центре столицы прошел полумарафон. 13 августа состоится полумарафон "Лужники". Московский марафон пройдет по дорогам столицы 24 сентября.

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