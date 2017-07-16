Сборные Панамы и США вышли в четвертьфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

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ТАСС, 16 июля. Сборная Панамы разгромила команду Мартиники со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Турнир проходит в США.
Матч прошел в Кливленде. Мячи забили Мичаэль Мурильо (44-я минута), Абдьель Арройо (60) и Габриэль Торрес (67).
В другом матче квартета В, который также прошел в Кливленде, сборная США выиграла у команды Никарагуа - 3:0. Отличились Джо Корона (36), Келин Роу (56) и Мэттью Миазга (88).
Положение команд в группе: 1. США (7 очков), 2. Панама (7), 3. Мартиника (3), 4. Никарагуа (0). Сборные Панамы и США обеспечили выход в плей-офф турнира.
Четвертьфиналы запланированы на 19 и 20 июля, полуфиналы - 22 и 23 июля. Финал состоится 26 июля. Победитель турнира получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.