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Веснина: опыт стал одной из главных составляющих победы в финале Уимблдона

Спорт
16 июля, 4:23 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 16, июля. /ТАСС

Веснина и Екатерина Макарова победили Хао-Чин Чань (Тайвань) и Монику Никулеску (Румыния) в финале со счетом 6:0, 6:0 и впервые в карьере выиграли этот турнир

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Елена Веснина

Елена Веснина

© EPA/WILL OLIVER

ЛОНДОН, 16 июля. /ТАСС/. Опыт сыграл очень важную роль в победном финале Уимблдона в парном разряде. Такое мнение высказала россиянка Елена Веснина, слова которой приводит официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Веснина и Екатерина Макарова победили Хао-Чин Чань (Тайвань) и Монику Никулеску (Румыния) в финале Уимблдона со счетом 6:0, 6:0 и впервые в карьере выиграли этот турнир.

"Мы знали, если предоставить соперницам хотя бы один шанс, то игра могла бы измениться. Они вышли в финал, выиграли пять матчей до этого, находились в хорошей форме. Мы понимали, что соперницы будут больше нервничать, раньше мы были в похожей ситуации, так что нам нужно было этим воспользоваться. У нас была уверенность, старались действовать агрессивно, знали, что нужно делать", - сказала Веснина.

"Мы ждали этого титула. Когда мы проиграли на Открытом чемпионате Франции, после этого вообще не выступали так здорово. Мы сидели в раздевалке, я сказала Кате: "Мы должны выиграть Уимблдон". Это была наша цель", - подчеркнула Веснина.

"Несмотря на счет, это был непростой матч, особенно сложно пришлось во втором сете. У соперниц было несколько шансов. Но мы были собранными, не намерены были отдавать ни гейма", - сказала Макарова.

Вместе россиянки также выиграли Открытый чемпионат Франции (2013), Открытый чемпионат США (2014) и золотые медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

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