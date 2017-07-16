Анюшина завоевала бронзу на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ

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ТАСС, 16 июля. Россиянка Елена Анюшина завоевала бронзовую медаль в заезде байдарок-одиночек на дистанции 500 метров на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в болгарском Пловдиве.
Победу одержала венгерская спортсменка Тамара Такач, показавшая время 1 минута и 47,264 секунды. Для нее это золото стало вторым на текущем первенстве. Второй финишировала белоруска Ольга Худенко (+0,580). Анюшина уступила чемпионке 0,644 секунды.
Анюшина стала трехкратным бронзовым призером чемпионатов Европы. В 2014 и 2015 годах она также становилась третьей на европейских первенствах в составе четырехместного экипажа байдарочниц на дистанции 500 метров.
Чемпионат Европы завершится 16 июля.