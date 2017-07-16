Сборная России по регби-7 в четвертый раз стала чемпионом Европы

Игрок сборной России Роман Рощин (с мячом) в матче заключительного этапа Гран-при против испанцев © EPA/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI

ТАСС, 16 июля. Мужская сборная России стала чемпионом Европы по регби-7 и в четвертый раз завоевала титул. Последний этап европейской серии Гран-при проходил в английском Эксетере.

В финале заключительного этапа серии Гран-при россияне победили команду Уэльса со счетом 17:10. Третье место на этапе заняла сборная Ирландии, выигравшая у португальцев со счетом 33:12.

Таким образом, ирландцы за финальный этап получили 16 очков, а сборная России - 20. Перед стартом этапа ирландцы в итоговой таблице на два очка опережали россиян. Сборная России одержала победу на этапе Гран-при в польском Лодзе, заняла второе место на этапе во Франции (Клермон-Ферран) и стала третьей на этапе в Москве. В итоговой таблице европейской серии Гран-при сборная России набрала 74 очка, команда Ирландии стала второй (72), сборная Испании - третьей (58).

Также сборная России гарантировала себе участие в Кубке мира 2018 года в США.

Чемпионат Европы по регби-7 среди мужских команд проводится ежегодно с 2002 года, с 2011 года - в формате серии Гран-при. Сборная России в четвертый раз стала чемпионом Европы. Также россияне праздновали успех в 2007, 2009 и 2016 годах.